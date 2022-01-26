Под Запорожьем грабители-рецидивисты убили соседа строительным степлером (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Орехове Запорожской области криминальная полиция разоблачила двух мужчин в жестоком убийстве своего знакомого ради ограбления. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.
18 января двое жителей Орехова распивали спиртные напитки и придумывали план, как им быстро разбогатеть. Вспомнили о богатом соседе и решили пригласить его на застолье, а затем убить.
Тот принял предложение посидеть за чаркой и пришел в гости к соседям. Как только жертва села за стол, один из злоумышленников выстрелил ей в голову из строительного степлера.
Убийцы перетащили тело убитого на территорию его дома, привязали к нему мешки с цементом и сбросили в выгребную яму. После этого обыскали его дом, забрали ценные вещи, деньги и автомобиль "Фольксваген". Краденные вещи спрятали в арендованном гараже. Когда узнали что полиция разыскивает потерпевшего, перегнали его автомобиль в лесополосу.
Тревогу 20 января забила соседка 52-летнего мужчины, которая увидела, что его двор и дом открыты, в помещении разбросаны вещи, металлический сейф сломан, а самого хозяина нет.
Следователи осмотрели место жительства пропавшего, опросили жителей близлежащих домов, проанализировали полученную информацию и установили личности и задержали двух мужчин, причастных к преступлению.
Оба ранее судимых злоумышленника 1981 и 1992 годов рождения признались в содеянном и во время проведения следственных действий указали место, где спрятали труп своей жертвы.
Нелюдям сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.115 УКУ (Умышленное убийство по корыстным мотивам группой лиц), ч. 3 ст. 289 УКУ ("Незаконное завладение транспортным средством") и ч. 4 ст.187 УКУ ("Разбой"). Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Запорожьем уголовники похитили и закопали в погребе мальчика.
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