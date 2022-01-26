В Орехове Запорожской области криминальная полиция разоблачила двух мужчин в жестоком убийстве своего знакомого ради ограбления. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

18 января двое жителей Орехова распивали спиртные напитки и придумывали план, как им быстро разбогатеть. Вспомнили о богатом соседе и решили пригласить его на застолье, а затем убить.

Тот принял предложение посидеть за чаркой и пришел в гости к соседям. Как только жертва села за стол, один из злоумышленников выстрелил ей в голову из строительного степлера.

Убийцы перетащили тело убитого на территорию его дома, привязали к нему мешки с цементом и сбросили в выгребную яму. После этого обыскали его дом, забрали ценные вещи, деньги и автомобиль "Фольксваген". Краденные вещи спрятали в арендованном гараже. Когда узнали что полиция разыскивает потерпевшего, перегнали его автомобиль в лесополосу.

Тревогу 20 января забила соседка 52-летнего мужчины, которая увидела, что его двор и дом открыты, в помещении разбросаны вещи, металлический сейф сломан, а самого хозяина нет.

Следователи осмотрели место жительства пропавшего, опросили жителей близлежащих домов, проанализировали полученную информацию и установили личности и задержали двух мужчин, причастных к преступлению.

Оба ранее судимых злоумышленника 1981 и 1992 годов рождения признались в содеянном и во время проведения следственных действий указали место, где спрятали труп своей жертвы.

Нелюдям сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.115 УКУ (Умышленное убийство по корыстным мотивам группой лиц), ч. 3 ст. 289 УКУ ("Незаконное завладение транспортным средством") и ч. 4 ст.187 УКУ ("Разбой"). Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Запорожьем уголовники похитили и закопали в погребе мальчика.