В Одесской области мошенники придумали схему с "ковидной тысячей". Об этом сообщает пресс-службу полиции Одесской области.

Так, злоумышленники звонят жертвам под видом работников банков и предлагают перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основной банковский счет гражданина (карту любого банка). Таким образом они выманивают личные данные и номера карт, а потом списывают с них деньги.

Жертвой такой схемы уже стал 48-летний житель Одессы. У него похитили 1 800 гривен с банковской карты, когда тот предоставил мошенникам персональную информацию.

Полицейские открыли производство по факту мошенничества и расследуют это дело.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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