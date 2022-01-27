Масовий розстріл у Дніпрі. На території "Південмашу" 20-річний строковик Нацгвардії узяв у зброярні автомат Калашникова й відкрив вогонь по інших гвардійцях. Сталося це вдосвіта, близько четвертої ранку. Тоді у вартівні перебували 22 солдати. За даними поліції, загинули п'ятеро, стільки ж - поранено. Одна з убитих - дівчина. Двоє хлопців встигли вискочити на вулицю та викликати поліцію й "швидку". Про долю решти людей - поки що не повідомляється.

За попередніми даними, стрілець досі перебуває у приміщенні заводу. Усю територію оточили та патрулюють. На місці працює спецзагін "ТОР". У Дніпрі оголосили операцію "Сирена". Поліція і Нацгвардія підняті за тривогою. В МВС оприлюднили фото підозрюваного та оголосили його в розшук.