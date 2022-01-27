"Что же ты наделал": появилось видео задержания и допроса солдата-убийцы (видео) [ Редактировать ]
Артем Рябчук сам сдался полиции
В сети появилось видео задержания и допроса 20-летнего нацгвардейца Артема Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял в Днепре на территории завода "Южмаш" своих сослуживцев.
Парень убил из автомата пять нацгвардейцев и ранил еще пятерых, после чего попытался бежать. Уже находясь за пределами Днепра, Артем увидел случайную женщину и попросил ее вызвать полицию.
Подробности расстрела в Днепре солдат Рябчук поведал правоохранителям в рамках следственного эксперимента. Спокойно и обстоятельно, иногда криво улыбаясь, убийца рассказал, как стрелял по людям, как покинул территорию завода, и как добрался до места, где его задержали правоохранители.
По некоторым данным Артем Рябчук два месяца назад разнял драку между военнослужащими и доложил о ней руководству. После этого Рябчука якобы объявили стукачем и начали травить.
Ранее "Подробности" опубликовали видео жестокого убийства на "Южмаше".
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