Артем Рябчук сам сдался полиции

В сети появилось видео задержания и допроса 20-летнего нацгвардейца Артема Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял в Днепре на территории завода "Южмаш" своих сослуживцев.

Парень убил из автомата пять нацгвардейцев и ранил еще пятерых, после чего попытался бежать. Уже находясь за пределами Днепра, Артем увидел случайную женщину и попросил ее вызвать полицию.

Подробности расстрела в Днепре солдат Рябчук поведал правоохранителям в рамках следственного эксперимента. Спокойно и обстоятельно, иногда криво улыбаясь, убийца рассказал, как стрелял по людям, как покинул территорию завода, и как добрался до места, где его задержали правоохранители.

По некоторым данным Артем Рябчук два месяца назад разнял драку между военнослужащими и доложил о ней руководству. После этого Рябчука якобы объявили стукачем и начали травить.

Ранее "Подробности" опубликовали видео жестокого убийства на "Южмаше".