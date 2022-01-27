В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Появилась информация о том, что мужчина сам сдался полиции. Об этом сообщается в Facebook.

Парень, находясь уже за пределами Днепра, увидел случайную женщину и попросил ее позвонить в полицию, - сообщает ДРБ в Полтаве.

Таким образом, стрелок сдался сам и когда уже приехали правоохранители, не сопротивлялся.

Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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