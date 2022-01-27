Всплеск заболеваемости коронавирусом: в НАН испугали прогнозом [ Редактировать ]
На территории Украины в ближайшие недели ожидается в среднем до 40 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.
В настоящее время среднее количество новых случаев заболевания увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество летальных случаев составляет 125 в день в среднем за последнюю неделю.
Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно 29 878 (25 012-34 266), в течение недели 26 января - 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) - в течение недели 2 - 8 февраля 2022 года.
Отмечается, что реальные показатели заболеваемости будут сильно зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже сейчас имеет признаки перегрузки.
Читайте также, в Украине новая волна коронавируса может вызвать суточную заболеваемость на уровне 55 000 случаев. В целом заболеваемость штаммом "Омикрон" будет в два раза выше, чем во время "Дельта"-волны, в среднем в сутки мы можем иметь до 45 тысяч случаев.
Кроме того, в Африке нашли коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека, NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.
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