Військові шоломи - замість оборонної зброї. У Німеччині та інших європейських державах активно коментують рішення Берліна надати Україні п'ять тисяч одиниць захисного спорядження. Оцінки різні: від "це, мабуть, жарт" до "краще б нічого не давали", - каже Тетяна Логунова.

П'ять тисяч шоломів - для Києва. Про рішення направити в Україну партію касок міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила напередодні вдень, після засідання комітету Бундестагу з питань оборони. І відтоді її щедру обіцянку жваво обговорюють і в Україні, і в Німеччині. "Це якийсь жарт. Наступного разу чим підтримають? Подушками?"- такий коментар мера Києва Віталія Кличка одразу опублікував німецький таблоїд "Більд". Стриманішим був посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Андрій Мельник, посол України в Німеччині:

Давайте серйозно: партія у п'ять тисяч шоломів - це важлива допомога, вони будуть потрібні. Але нині нам, в першу чергу, потрібна оборонна зброя.

Не зрозуміли рішення уряду й християнські демократи, які наразі в опозиції.

Норберт Реттген, депутат Бундестагу, фракція ХДС/ХСС:

Надаючи Україні п'ять тисяч військових шоломів, федеральний уряд лише погіршує свої позиції та позиції Німеччини. Соромно вимірювати масштаб цієї кризи касками.

Флоріан Хан, депутат Бундестагу, фракція ХДС/ХСС:

Після заяви про намір відправити в Україну п'ять тисяч шоломів, над німецьким урядом сміються в усьому світі.

Покутувати довелося особисто очільниці оборонного відомства. Крістіне Ламбрехт заявила: про каски просила сама Україна. Щоправда, забула додати, що йшлося про сто тисяч шоломів та бронежилетів. І вкотре наголосила: позиція Німеччини щодо постачання зброї - не змінилася.

Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини:

Позиція уряду чітка - ми не постачатимемо летальної зброї в кризові регіони, бо не хочемо ще більше підігрівати конфлікт. Як на мене, це - правильний підхід. Ми переконані: шанс знайти мирне рішення шляхом переговорів ще є.

Таку позицію вже розкритикували партнери по ЄС. Зокрема, Латвія і Польща.

А от жителі Німеччини - уряд підтримують. Згідно з даними останнього соцопитування, 59 відсотків респондентів проти постачання зброї Україні. Тих, хто "за", майже втричі менше - 20 відсотків. Інші - відповісти відмовилися.