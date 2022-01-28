Зеленский провел встречу с представителями зарубежных СМИ: главные заявления [ Редактировать ]
В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями зарубежных СМИ. Более часа президент отвечал на вопросы о вероятности войны с Россией и путях урегулирования конфликта.
Война
Зеленский подчеркнул, что знает больше деталей относительно Украины и ситуации на границе, чем любой президент. Он также раскритиковал массовые публикации в западных СМИ об угрозе войны в Украине. Это паника, которая Украине не нужна, а информационная политика должна быть взвешенной.
Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят?
Еще одной темой, на которой акцентировал Зеленский являются превентивные меры по сдерживанию России. Глава украинского государства отмечает, что в случае нападения на Украину санкции в отношении России уже будут не нужны.
Если будет полномасштабная война, то зачем нам санкции "потом". Я считаю, что это не честно. И я откровенен в этом.
Джо Байден
Зеленский также прокомментровал информацию относительно определенных недоразумений, которые якобы у него возникли с президентом США Джо Байденом. Зеленский подчеркнул, что недоразумений между ними нет: "я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в США".
Также Зеленский выразил надежду, что Байден сможет воплотить в жизнь трехсторонний саммит Украина-США-Россия, который будет работать параллельно с нормандским форматом.
НАТО
Говоря об угрозе войны Зеленский объяснил, что война может быть, но здесь нужно ставить не точку, а многоточие. А если же война начнется, то она коснется и границ стран НАТО.
И вы уверены, что когда эти государства (члены НАТО, - ред.) скажут, что у нас тут война с серьезным государством, вы уверены, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди.
Россия
Наибольшей угрозой для Украины как государства Зеленский считает внутреннюю дестабилизацию. И партнеры Украины, по словам президента, с этим соглашаются. Ответил Зеленский и на слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможности встречи Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Москве или Сочи.
Зеленский раскритиковал позицию Кремля и их нежелание обсуждать Донбасс:
Зачем ехать в Сочи? Кататься на лыжах? Давайте в Одессе - покупаемся в море.
Раскритиковал президент и постоянные учения России на украинских границах. По словам Зеленского это опасно и может спровоцировать конфликт.
Даже, если ты не собираешься (нападать - ред.), для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? Что кто-то боится? Мы не боимся.
Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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