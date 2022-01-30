На территории Украины в "оранжевой" зоне карантинных ограничений находится находится 16 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, Харьковская область, которая еще вчера соответствовала показателям "оранжевого" уровня эпидопасности, перешла к "желтому". В Луганской области наоборот - ситуация с COVID ухудшилась, поэтому она перешла из "желтой" зоны в "оранжевую".

Отмечается, что в "красной зоне" находится Ивано-Франковская область и Ровенская область. В "желтой" зоне находится м. Киев, Днепропетровская область, Киевская область, Кировоградская область, Харьковская область, Николаевская область, Полтавская область, Херсонская область.

Читайте также, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро "оранжевая" зона сократилась, при этом в "красной" все еще находится одна область, столь неутешительные данные обнародовали в Минздраве.

Кроме того, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области приняла решение отсрочить введение в регионе "красной" зоны адаптивного карантина, вопрос повторно намерены рассмотреть через неделю.