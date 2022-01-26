В среду, 26 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро "оранжевая" зона сократилась, при этом в "красной" все еще находится одна область.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

"Красная" зона

На сегодня только Ивано-Франковская область находится в зоне самых жестких карантинных ограничений. Однако завтра к ней присоединится и Ривненская.

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"Оранжевая" зона

Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает такие области:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Львовская,

Одесская,

Ривненская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне сейчас находится Киев и еще 10 регионов (сегодня к ней присоединилась Харьковская область, которая еще вчера была "оранжевой"):

Днепропетровская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Николаевская,

Полтавская,

Херсонская,

Харьковская,

Черкасская области.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.

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