"Оранжевая" зона сократилась: карантинное зонирование обновили [ Редактировать ]
В среду, 26 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро "оранжевая" зона сократилась, при этом в "красной" все еще находится одна область.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
"Красная" зона
На сегодня только Ивано-Франковская область находится в зоне самых жестких карантинных ограничений. Однако завтра к ней присоединится и Ривненская.
"Оранжевая" зона
Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ривненская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне сейчас находится Киев и еще 10 регионов (сегодня к ней присоединилась Харьковская область, которая еще вчера была "оранжевой"):
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Херсонская,
- Харьковская,
- Черкасская области.
Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 19 тысячах новых случаев коронавируса.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью дозу вакцины от коронавируса. Уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.
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