Люди, переболевшие штаммом коронавируса "Омикрон" после вакцинации, могут получить "супериммунитет" против COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Орегонского университета здоровья и науки (США), сообщает Business Insider.

Исследования из Австрии показали, что после заражения "Омикроном", несмотря на прививку от коронавируса, человек приобретает гибридный иммунитет. Ученые отмечают, что качество антител у переболевших после прививки было гораздо выше.

Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса.

Примечательно, что супериммунитет не работает без вакцинации. Сама по себе естественная инфекция не принесет ничего, кроме нормального иммунитета.

При этом ученые подчеркивают, что новый тип иммунитета не означает конец пандемии COVID-19. В любой момент может появиться новый штамм коронавируса. Эксперты в области общественного здравоохранения по-прежнему обеспокоены тем, что инфекция COVID-19 непредсказуема.

Ученые также сообщают, что после инфицирования "омикроном" человек может стать заразным уже через несколько часов, тогда как при заражении предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось 3-4 дня. При этом "омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма - примерно за неделю.

Напомним, что после трех дней антирекордов с новыми случаями COVID-19, кривая заболеваемости пошла на спад. за последние сутки в Украине зафиксировали 24 508 новых случаев коронавирусной инфекции.