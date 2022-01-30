За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 24 508 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 4 042 469 заболевших, выздоровели - 3 618 402 человека, летальных случаев - 100 125, проведено ПЦР-тестований - 18 009 334. При этом за 24 часа с COVID-19 госпитализировали 3692 человек, умерли от болезни - 94, а выздоровели - 3145 человек.

Отмечается, что проведено тестирований за сутки - 112 736, из которых методом ПЦР - 66 908, методом ИФА - 3 322 и экспресс-тестами - 42 506.

Читайте также, на территории Украины в ближайшие недели ожидается в среднем до 40 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. В настоящее время среднее количество новых случаев заболевания увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество летальных случаев составляет 125 в день в среднем за последнюю неделю.

Кроме того, в Африке нашли коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может нести опасность для человека. NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции, но он обладает скрытым потенциалом мутировать.