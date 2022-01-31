В воскресенье, 30 января, в России на 85 году жизни умер советский режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Причина смерти деятеля не разглашается.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. В молодости он несколько лет жил в Украине, под Черкассами, где выучил украинский язык.

Является автором сценариев более 50 фильмов, среди которых:

"Здравствуй и прощай",

"Трын-трава",

"Уходя - уходи",

а также сериалов и мультфильмов.

Среди самых известных режиссерских работ сериалы:

"Сонька Золотая Ручка",

"Объявлены в розыск",

"Сонька: продолжение легенды" и другие.

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Кроме того, ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис, известный по картинам "Узник замка Иф" и "Мушкетеры 20 лет спустя". Ему было 76 лет, причины смерти артиста не уточняются, за всю карьеру Лицитис сыграл в 120 фильмах и сериалах.

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