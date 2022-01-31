Умер советский режиссер Виктор Мережко [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 января, в России на 85 году жизни умер советский режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
Причина смерти деятеля не разглашается.
Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года в Ростовской области. В молодости он несколько лет жил в Украине, под Черкассами, где выучил украинский язык.
Является автором сценариев более 50 фильмов, среди которых:
- "Здравствуй и прощай",
- "Трын-трава",
- "Уходя - уходи",
- а также сериалов и мультфильмов.
Среди самых известных режиссерских работ сериалы:
- "Сонька Золотая Ручка",
- "Объявлены в розыск",
- "Сонька: продолжение легенды" и другие.
Читайте также, на 94 году жизни скончалась известная польская актриса Барбара Краффтувна. На ее счету участие в 37 фильмах, среди которых "Дело, которое надо уладить", "Дождливый июль", "Пиковый валет", "Сегодня ночью погибнет город" и "Беспокойный постоялец".
Кроме того, ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис, известный по картинам "Узник замка Иф" и "Мушкетеры 20 лет спустя". Ему было 76 лет, причины смерти артиста не уточняются, за всю карьеру Лицитис сыграл в 120 фильмах и сериалах.
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