В Москве на 86-м году жизни скончался легендарный актер театра и кино Леонид Куравлев. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

Информацию о смерти народного любимца подтвердил его сын Василий. При этом дата и время прощания с Куравлевым станут известны позднее. В начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке. Как сообщал его сын, актеру сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Отмечается, что в начале января народного артиста РСФСР госпитализировали в больницу в Коммунарке. Как сообщал его сын, актеру сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, тогда врачи стали лечить его от пневмонии. За свою актерскую карьеру Куравлев снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди самых известных киноработ артиста — роль Шуры Балаганова в картине "Золотой теленок", Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" и сантехника Афанасия Борщова в "Афоне".

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Кроме того, ушел из жизни известный латвийский актер Арнис Лицитис, известный по картинам "Узник замка Иф" и "Мушкетеры 20 лет спустя". Ему было 76 лет, причины смерти артиста не уточняются, за всю карьеру Лицитис сыграл в 120 фильмах и сериалах.