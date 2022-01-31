В понедельник, 31 января, экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Но он отказался от дачи показаний. Об этом стало известно в ходе трансляции одного из телеканалов.

ГБР ранее вызвало бывшего президента Украины на допрос 31 января. Он пришел, однако отказался от дачи показаний.

Он побыл несколько минут в здании и покинул его.

Напомним, 19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко, назначил меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Позже Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

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