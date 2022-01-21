В пятницу, 21 января, Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения экс-президентуУкраины Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, прокуроры просят применить к нему содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен. Они будут настаивать на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.

Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины в виде личного обязательства.

Кроме того, сегодня состоялся брифинг адвокатов Порошенко. Защитник Илья Новиков заявил, что они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.

Напомним, 19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко, назначил меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.