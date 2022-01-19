В пятницу, 19 января, Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания.

Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко, назначил меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

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В чем обвиняют Порошенко

ГБР расследует уголовное дело об организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на 1,5 млрд гривен.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - заявили следователи.

Порошенко и других фигурантов подозревают в том, что они за государственные средства покупали в ОРДЛО уголь.

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