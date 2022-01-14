В пятницу, 14 января, Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по делу о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий, фигурантом которого является экс-президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

17 января 2022 в 11:00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича.

В этот день Порошенко намерен прилететь в Украину из-за границы, где он находится с конца прошлого года.

Отметим, по данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

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