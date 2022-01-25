Во вторник, 25 января, Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание состоится 28 января.

Также сообщили, какой будет состав суда:

судья-докладчик М. А. Ященко,

судья В. М. Лашевич,

судья И.О. Рыбак.

... судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты... назначено на 28 января 2022 года (11 часов 00 мин.), зал судебного заседания № 201.

Напомним, 19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко, назначил меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Позже Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

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