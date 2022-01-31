Олексій Резніков зустрінеться з міністром оборони Канади [ Редактировать ]
Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніту Ананд на летовищі зустрів заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.
Як повідомляють у відомстві, вже сьогодні вона зустрінеться з українським колегою - Олексієм Резніковим. Інших подробиць візиту канадської міністерки наразі не повідомляють.
Нагадаю, минулого тижня Оттава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на три роки та збільшити її склад. На це, а також іншу підтримку України уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів.
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