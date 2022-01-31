После возобновления работы Нормандского формата следующим шагом должно быть принятие необходимых законопроектов для начала мирного процесса. Поэтому Верховная Рада должна сосредоточиться на подготовке политических решений, а не отсиживаться на карантине. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко на Согласительном совете в парламенте.

"Восстановление работы Нормандского формата дает хороший сигнал, что мы можем прийти к миру, о чем обещала каждая фракция, идя на выборы. Хорошо, что участники этих переговоров подтвердили приверженность Минским соглашениям, как единственному политическому сценарию урегулирования конфликта", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что Минские соглашения были подписаны прошлой властью и подтверждены нынешней.

"Задача парламента состоит в том, чтобы этот процесс пошел вперед. У нас есть шанс осуществить историческую миссию и принести в Украину мир, чего требуют все наши избиратели", - подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Также он считает, что у парламента есть задачи по поддержке людей, помощи медикам, решении вопроса с предпринимателями и другие.

"Парламент должен обратить внимание на протесты предпринимателей, стремящихся защитить свои рабочие места. Прислушаться к пенсионерам, которые уже не справляются с ростом цен и не могут выжить на жалкие пенсии. Помочь предприятиям осилить высокие цены на энергоносители, поддержать аграриев, чтобы провести посевную и обеспечить страну хлебом", – отметил политик.

Парламентарий подчеркнул, что фракция ОП-ЗЖ настаивает на внесении изменений в государственный бюджет, касающиеся повышения социальных стандартов.

"Имея вызовы, которые существуют в стране, парламент должен работать, а не прятаться на карантине. Потому что нет другой возможности эти вызовы преодолеть. Люди ждут реальных действий, а не бездействия. Пора прислушаться к их требованиям", - резюмировал Юрий Бойко.