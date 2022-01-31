У президента Украины Владимира Зеленского нет планов по визиту на открытие зимней Олимпиады в Пекин (Китай). На выходных в российском Кремле не исключили, что там могла бы пройти его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", - отметил Никифоров.

По его словам, контакты с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

"В то же время, мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", - добавил Никифоров.

Отметим, в субботу, 29 января, пресс-секретарь Путина заявил, что у него в Пекине не планируются двусторонние встречи из-за коронавирусных ограничений.

"И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине стартует уже 4 февраля.

Как известно, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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