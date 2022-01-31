Прем'єр-міністр Данії заявила про готовність надати Україні зброю [ Редактировать ]
Данія може надати Україні зброю, якщо Росія продовжить ескалацію. Про це заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен. Вона зазначила в інтерв'ю місцевому виданню, що не має заперечень проти надання Україні військового обладнання, адже вбачає в нинішній ситуації серйозну загрозу для Європи. Про готовність передати оборонне озброєння заявила й Польща. Очільник польського Бюро національної безпеки Павло Солох повідомив, що йдеться про десятки тисяч набоїв, які Варшава пропонує Києву.
по теме
Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів...
За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені й оборонні, і наступальні засоби. У попередньому - були три сотні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння.
Йдеться про партію снарядів 152 калібру для артилерії. Умови постачання ще узгоджуватимуть з офіційним Києвом, остаточне рішення мають ухвалити вже цього тижня.
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами - зустрічали у Борисполі представники вітчизняного Міноборони, а також делегація посольства США в Україні.