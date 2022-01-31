Данія може надати Україні зброю, якщо Росія продовжить ескалацію. Про це заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен. Вона зазначила в інтерв'ю місцевому виданню, що не має заперечень проти надання Україні військового обладнання, адже вбачає в нинішній ситуації серйозну загрозу для Європи. Про готовність передати оборонне озброєння заявила й Польща. Очільник польського Бюро національної безпеки Павло Солох повідомив, що йдеться про десятки тисяч набоїв, які Варшава пропонує Києву.