Канадський та український міністри оборони зустрінуться у Києві [ Редактировать ]
Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніта Ананд сьогодні зустрічається з українським колегою - Олексієм Резніковим. Нагадаю, минулого тижня Оттава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на три роки та збільшити її склад. На це, а також на іншу підтримку для України - уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів.
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Інших подробиць візиту канадської міністерки наразі не повідомляють.
У представництві США при ООН, де організовували зустріч і весь минулий тиждень вели переговори з представниками інших країн, кажуть: чудово розуміють, що Росія має право вето й будь-яке рішення заблокує.
Аніту Ананд на летовищі зустрів заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук.
Правительство Канады выделит Киеву почти $270 млн военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Между странами также достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией, оказании помощи в проведении киберопераций, а также поставках Киеву средств индивидуальной защиты
Російський сенатор Володимир Джабаров у коментарі "РІА-новості" заявив: готують відповідь. Та перед тим проконсультуються із власними союзниками. Зокрема, з Китаєм.