Міністр оборони Канади прибула до Києва. Аніта Ананд сьогодні зустрічається з українським колегою - Олексієм Резніковим. Нагадаю, минулого тижня Оттава вирішила продовжити свою військову навчальну місію в Україні ще на три роки та збільшити її склад. На це, а також на іншу підтримку для України - уряд Канади виділить 340 мільйонів доларів.