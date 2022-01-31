Европейский союз работает над новым пакетом санкций против Российской Федерации. Ограничения обещают быть "большими, серьезными и масштабными".

Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Пакеты санкций (против РФ - ред.) разрабатываются. Они будут большими, серьезными, масштабными. Они будут касаться как персоналий, так и экономических, торговых и финансовых моментов", - заявил Домбровскис.

Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии, сейчас он не имеет возможности раскрыть все подробности пакета санкций, однако отметил, что ограничения будут масштабными.

Как сообщали "Подробности", сенаторы США от Демократической партии представили законопроект, устанавливающий санкции против России в случае вторжения в Украину, которые "причинят огромные затраты для российской экономики".

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