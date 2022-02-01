Рада безпеки ООН обговорювала "українське питання": які заяви пролунали під час дебатів [ Редактировать ]
Рада безпеки ООН напередодні обговорювала "українське питання" - ситуацію поблизу кордонів та загрозу нападу Росії. Чим це засідання і заяви, які пролунали під час дебатів, допоможуть розрядити ситуацію - дивіться у наступному репортажі.
Всі розуміли: рішення ухвалити не вийде: у Росії є право вето. Тому американські дипломати (а саме Штати ініціювали це обговорення в Радбезі) і пріоритет обрали інший. По-перше - ще раз, тепер вже для всього світу, - зафіксувати, що небезпека - реальна, навіть більше - зростає.
Лінда Томас-Грінфілд, посол США при ООН:
Росія додатково перекинула 5 тисяч військовиків до Білорусі. Із балістичними ракетами малої дальності, спецназом і зенітними батареями. Ми бачили докази того, що Росія має намір розширити свою присутність до понад 30 000 військовослужбовців поблизу білорусько-українського кордону.
По-друге (і це неофіційно кажуть в ООНівських кулуарах), від представника Москви хотіли почути чітку відповідь, чітку обіцянку, що нападу не буде. Це ж не заяви на ток-шоу чи під час прес-конференції! Те, що сказано під час Радбезу має абсолютно іншу силу.
Тому слова російського дипломата Небензі, який серед іншого чітко заявив: "Ми не збиралися і не збираємося нападати" - і сприйняли з таким полегшенням. Посол Мексики, він виступав одразу за росіянином, навіть перепитав: "Я точно Вас почув"? Порушити таку обіцянку Москві буде набагато складніше. У всякому разі на це сподіваються західні дипломати.
-Ми сподіваємося, це можливість додати трішки спокою і стриманості. Ми дуже стурбовані ситуацією навколо України і закликаємо до дипломатичного врегулювання, винятково дипломатичних розмов.
А для України це була ще одна - далеко не зайва - можливість заявити і про необхідність міжнародної підтримки, і попередити, що агресія, якщо все-таки вона станеться, точно не буде простою.
Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН:
Кремль має пам'ятати, що Україна готова захищатися. Водночас ми підтримуємо необхідність тримати дипломатичні канали з Росією відкритими, якщо це перешкоджатиме переходу до військових дій.
Резолюції Радбезу за підсумками дискусії не пропонували і не ухвалювали. Але те, що кожен учасник Радбезу чітко показав свою позицію і дав певні обіцянки (щодо підтримки - як США та Європейці, чи щодо ненападу - як Росія) - дипломати вважають найважливішим результатом.
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