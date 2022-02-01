Компания Philips представила новое семейство телевизоров 4K HDR-телевизоров Philips OLED807, которое получило OLED-панель нового типа OLED EX, разработанную южнокорейской LG. Об этом сообщает Ars Technica. В продажу они поступят до конца 2022 года.

По сравнению с обычными OLED-дисплеями панель OLED EX имеет на 30% большую яркость экрана. При его создании используются соединения дейтерия в диодах, которые ярче и эффективнее элементов на водороде. Несмотря на свою знаменитую высокую контрастность, OLED-панели, как правило, не достигают уровней яркости светодиодных панелей, которые могут превышать 1400 нит.

Встроенные алгоритмы машинного обучения регулируют энергопотребление, чтобы обеспечить более точное отображение деталей и цветов. Предусмотрена четырехсторонняя подсветка Ambilight с улучшенной детализацией и цветопередачей.

Экраны OLED EX имеют переменную частоту обновления от 48 до 120 Гц и поддерживают все варианты HDR, разъемы HDMI 2.1 с полной пропускной способностью 48 Гбит/с, что позволяет подключать игровые консоли Xbox и PlayStation последнего поколения с контентом в разрешении 4K.

LG заявляет, что толщина рамки упадет с 6 до 4 мм на 65-дюймовых панелях.

В семейство моделей Philips OLED807, работающих на Android TV 11, войдут телевизоры с диагональю экрана 48, 55, 65 и 77 дюймов. В комплект устройств также входит новая звуковая система 2.1 мощностью 70 Вт, включающая четыре пассивных излучателя и обращенный назад низкочастотный динамик.

В продажу телевизоры с панелью OLED EX поступят до конца 2022 года и только в Европе. Цена пока не сообщается.

Ранее "Подробности" сообщали, что LG создала 325-дюймовый телевизор за $1,7 миллиона.