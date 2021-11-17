Нидерландский производитель Philips знаменит своей качественными телевизорами и мониторами. Выбор достаточно широкий: от простых и практичных офисных моделей, до профессиональных и игровых устройств.

В этом обзоре пойдет речь об очередной новинке – Philips 325E1C. Это 32-дюймовый 2К-монитор с расширенной цветовой палитрой и изогнутым экраном. Этот монитор очень похож на Philips 328E1C, но с разрешением 2K и более доступной ценой.

Модель позиционируется прежде всего для офисных задач, но вполне подходит для мультимедийных домашних развлечений. Для этого он оснащен не только энергоэффективной аппаратной начинкой, но и богатым набором технологий, вроде Flicker Free, AMD FreeSync и общим низким временем задержки матрицы.

"Подробности" проверят, насколько хорошо Philips 325E1C подходит в качестве домашнего монитора: для игр и фильмов.

Технические характеристики:

Упаковка и сборка

Philips 325E1 упакован в простую картонную коробку, которая хорошо защищает корпус во время транспортировки. Здесь нет вычурности, присущей игровым моделям. Оформление скромное, что намекает на больше офисное применение.

На коробке нанесены ключевые особенности модели: размер диагонали, разрешение экрана, акцентирование внимание на изогнутой панели и прочее. Однако подробных характеристик производитель не указал.

Несмотря на то, что по бокам есть вырезы для транспортировки, монитор в упаковке относительно легкий (10 кг) и перенести его одному человеку не составит труда.

Philips 325E1 отличается простой сборкой без инструментов. Все, что мне нужно сделать после распаковки – прикрепить основание крепежным болтом, что заняло считанные секунды.

Если вы пользуетесь отдельным кронштейном, то на задней панели монитора есть 100-миллиметровое крепление VESA.

Подключение проводов тоже простое – блока питания нет, поэтому достаточно воткнуть комплектные кабели питания и HDMI или Display Port – монитор готов к работе.

Внешний вид и оснащение

Philips 325E1 обладает диагональю в 31,5 дюйма. Такая диагональ сопоставима с небольшим телевизором, поэтому если вы привыкли работать за мониторами с диагональю 27" и ниже, то он первое время покажется большим, что порой непривычно. Но это лишь первое время – привыкание пройдет быстро и после него переходить на меньшие диагонали не захочется вовсе.

Дизайн монитора довольно скромный. Серый пластиковый корпус с матовой текстурой не вызывает никаких эмоций, в нем нет никаких броских деталей – все строго и практично. Но это можно даже записать в плюсы – он впишется куда угодно, хоть в дом, хоть в офис.

Однако индивидуальности ему придает изогнутая панель с радиусом R1500. Матовое покрытие полностью защищает от бликов Солнца. Корпус безрамочным не назовешь, но инженеры и дизайнеры постарались минимизировать их толщину, чтобы максимум внимания получало рабочее пространство. Разве что нижняя панель с логотипом Philips чуть шире остальных.

Габариты монитора: 709×523×281 мм, вес – 7,34 кг. Таким образом, несмотря на его габариты, он достаточно легкий, но несколько толще плоских мониторов из-за кривизны экрана.

Что касается сборки, то она качественная. Мягкий пластик ободка прогибается ближе к экрану, но проблем в этом мы не увидели. Каркас собран хорошо, люфтов и скрипов нет.

На задней панели монитора вы расположены два порта HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, D-Sub и разъем для наушников 3,5 мм. А вот динамиков, как у старшей модели 328E1C, нет. Несмотря на то, что это бюджетный монитор, Philips все же не стали экономить на некоторых удобных функциях. Например, на стойке есть эффективный туннель для прокладки кабелей.

Почему здесь установлен HDMI 1.4 вместо HDMI 2.0? Все из-за разрешения экрана в 2K – для него достаточно и более старой версии порта. То же самое относится и к DisplayPort 1.2.

Подставка – тоже компромисс. С одной стороны, она надежно удерживает экран, не занимает крепление VESA и способствует удобной укладке кабелей. С другой – она позволяет лишь наклонять экран (25 градусов вперед и 5 градусов назад), но не поворачивать его по горизонтали. В случае крепления VESA, ножку можно снять – достаточно откинуть пластиковую заглушку и открутить четыре болта.

Хочу похвалить за оснащение монитора механическими кнопками управления настройками. Хоть они и более аскетичные, но обладают четкими нажатиями и тактильной отдачей. Расположены они на нижнем правом торце перпендикулярно столу. Рядом есть белый светодиод активности монитора.

Дисплей и качество изображения

Philips использует в модели 325E1 матрицу VA с разрешением Quad HD или 2560×1440 пикселей. Казалось бы, при такой диагонали и разрешении изображение будет "зернистым". Но это не так –шаг пикселя примерно 0,272 мм, а плотность пикселей 93 ppi, так что вполне приемлемо и четко.

Матрица получилась очень даже хорошей, как для недорогого монитора. Здесь умеренные углы обзора, которые еще немного "улучшает" изогнутый профиль. Экран также обеспечивает хороший оттенок черного, поэтому изображения с более темными сценами будут выглядеть очень реалистично, а изогнутый экран придаст эффект погружения.

Безусловно, есть засветы, но не критичные, та как равномерность подсветки составляет 87%.

Частота обновления экрана составляет 75 Гц. Для требовательных геймеров будет маловато, но для комфортной работы вполне хватает. Напомню еще раз – это не игровой монитор, поэтому здесь нет HDR или 10-битного цвета, глубина цвета — 8 бит, а яркость заявлена в 250 нит. Может показаться, что яркость маловата, но на деле мне пришлось ее даже снизить до 55%, чтобы глаза не уставали, так что запас есть.

Philips 325E1C приятно порадовал и в плане времени задержки. Отклик здесь всего 4 мс, а время задержки или Input Lag уже выше — 12-13 мс, что в принципе, отличный результат даже для динамичных видеоигр. Во всяком случае, я дискомфорта в Overwatch или Call of Duty Warzone не ощутил – все плавно и быстро. Таким образом субъективно можно подтвердить, что Low Blue Filter и Flicker Free работают.

В целом, его можно использовать в даже качестве профессионального (цветовой охват 86% Adobe RGB), так как он обладает расширенной цветовой палитрой и неплохой цветопередачей.

Настройки

Интерфейс управления прост, информативен и понятен – все необходимые опции для настроек изображения есть. Но по современным меркам аскетичен.

Здесь есть выбор настроек изображения, от яркости, контрастности до резкости изображения, активировать технологию SmartContrast, задать среднюю гамму, изменить цветовую температуру точки белого, выбрать режим работы технологии LowBlue, переключить видеовход и многое другое. Также радует наличие различных языковых локализаций, включая украинской и русской.

Тест в боевых условиях

Вместо детального разбора матрицы с точными измерениями я просто расскажу о своих впечатлениях об эксплуатации монитора в реальных условиях.

Матрицы 2К предостаточно для этой диагонали: работать с документами, просматривать веб-страницы на мониторе удобно – на огромном экране выводится максимум информации. При этом 75 Гц делает изображение чуть плавнее, чем при 60 Гц.

Цветопередача очень хорошая, так что смотреть фильмы в высоком разрешении будет приятно.

Что касается игр, то здесь монитор тоже может удивить. Большая изогнутая диагональ придает эффект погружения, особенно в шутерах. Сама картинка очень четкая, а динамические сцены перестрелок в шутерах успевают отрисовываться с минимальной задержкой – дискомфорта не ощущается.

Разрешение Quad HD является оптимальным – не нужно тратиться на топовую видеокарту, как в случае с 4K Ultra HD. Моя старая GTX 1070 превосходно справляется с играми и без проблем выдает максимальные для монитора 75 кадров/с почти во всех играх.

Игровые приставки тоже могут использоваться с этим монитором. Я проверял на Xbox Series X, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

В целом картинка получается хорошей с приемлемой цветопередачей в цветастых играх. Конечно, не сравнится с телевизионным качеством, но при его отсутствии Philips 325E1C может стать "игровой" заменой. Но все отмечу два нюанса.

Во-первых, PlayStation 5 "не понимает" разрешение 2K, поэтому выбрать можно только более низкое 1080p, но в целом играть на нем можно, если отодвинуться подальше. Во-вторых, встроенных колонок нет, поэтому выводить звук придется через 3,5 аудиоразъем на внешнюю акустику.

Итог

Philips 325E1C — почти профессиональный монитор с расширенной цветовой палитрой и точной цветопередачей. При этом это одна из самых доступным 31,5-дюймовых моделей с изогнутой панелью на рынке. У него хорошая VA матрица, 2K разрешение Quad HD (2560 x 1440), приятный, хоть и сдержанный "безрамочный" дизайн.

В общем, получился этакий универсальный боец под любые задачи. Дизайнеры оценят хорошую калибровку с высокой точностью цветопередачи. Любителям видеоигр понравится относительно шустрая матрица с поддержкой AMD FreeSync с частостой развертки 75 Гц.

Однако более требовательных покупателей могут расстроить отсутствие встроенных аудиоколонок и устаревшие интерфейсы подключения. Но его слабые стороны не являются критичными и легко перекрываются многочисленными преимуществами и адекватным ценником.

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