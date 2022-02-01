Глава Госпотребслужбы уходит в отставку [ Редактировать ]
Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая уходит в отставку. Она уже подала соответствующее заявление.
Об этом сообщает Facebook.
Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребслужбы по собственному желанию. Причина - настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев.
Магалецкая уточнила, что решила уволиться, поскольку в ближайшее время физически не сможет исполнять обязанности.
Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства.
Напомним, командующий Нацгвардии подал в отставку из-за расстрела в Днепре.
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