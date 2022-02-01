У ЄС розслідують імовірність використання Росією газу як зброї. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, сертифікацію російсько-німецького газогону "Північний потік-2" зупинено, а Єврокомісія розслідує можливі махінації з боку "Газпрому" щодо постачання газу до Європи. До речі, раніше очільник Міжнародної енергетичної агенції звинуватив РФ в енергетичній кризі, яка шкодить економіці всієї Європи.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Європейської комісії: