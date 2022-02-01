У ЄС розслідують імовірність використання Росією газу як зброї [ Редактировать ]
У ЄС розслідують імовірність використання Росією газу як зброї. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. За його словами, сертифікацію російсько-німецького газогону "Північний потік-2" зупинено, а Єврокомісія розслідує можливі махінації з боку "Газпрому" щодо постачання газу до Європи. До речі, раніше очільник Міжнародної енергетичної агенції звинуватив РФ в енергетичній кризі, яка шкодить економіці всієї Європи.
Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Європейської комісії:
Росія справді використовує питання газу та його транзиту як зброю. Зараз у ЄС існує великий попит на газ, а сховища заповнені лише на половину чи навіть менше. І нині в ЄС встановлюють, чи не порушує Росія ті ринкові принципи, якими ми так опікуємося, через свої забаганки щодо газових контрактів.
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За його словами, це буде пакет високоефективних заходів
Якщо Кремль вирішить перекрити газовий вентиль, ЄС співпрацюватиме зі США, Катаром та Азербайджаном, аби розв'язати проблему.
Про це заявив міністр природних та водних ресурсів країни - Кіт Пітт. За його словами, Австралія розглядає можливість додаткових постачань у разі вторгнення РФ в Україну.
Відповідний запит до Берліна Київ подав ще торік у листопаді. "Нафтогаз" тоді звернувся до німецького Федерального мережевого агентства з проханням долучитися до сертифікації газогону.