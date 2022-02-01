Во вторник, 1 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В ходе беседы Блинкен заявил о готовности продолжить переговоры по "гарантиям безопасности".

Сергей Лавров проинформировал о письменном ответе США на предложения России по безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и совместно с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности.

Блинкен призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины. Он также подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет иметь быстрые и серьезные последствия, и призвал Россию идти по дипломатический путь.

В то же время госсекретарь США подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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