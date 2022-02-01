Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза не будет стимула для запуска российского газопровода "Северный поток-2", в случае любой тревожной ситуации в Украине. Об этом он сказал в интервью изданию "Дождь".

По его словам, запуск газопровода будет зависеть от общего положения.

Если что-то серьезное произойдет в Украине, и это может быть, допустим, как вы сказали, война, но не обязательно война, это может быть просто какая-то тревожная ситуация - в любом случае стимула для запуска "Северного потока-2" не будет.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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