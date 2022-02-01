Зеленский и Джонсон обсудили сдерживание России [ Редактировать ]
Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в контексте сдерживания России от дальнейшей агрессии подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
По его мнению, "профилактика лучше, чем реанимация".
Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию России. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение.
По его словам, в случае вторжения будут введены самые жесткие санкции против России.
Джонсон отметил, что Британия вместе с другими странами готовит санкции против России, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".
Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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