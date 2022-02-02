Він відбуває покарання з 2011-го після скоєних ним терактів.

Норвезький терорист Андерс Брейвік залишиться за ґратами. Суд відхилив його клопотання про дострокове звільнення.

Раніше Брейвік, який убив сімдесятьох сімох людей, заявив, що більше не становить небезпеки для суспільства. Він відбуває покарання з 2011-го після скоєних ним терактів.

Восьмеро з його жертв загинули внаслідок вибуху бомби в Осло. Ще шістдесятьох дев'ятьох - переважно підлітків - він розстріляв на острові Утоя. Суд відправив терориста за ґрати на 21 рік - це найвищий тюремний термін у Норвегії. Утім, його можуть продовжити, якщо Брейвіка визнають небезпечним для суспільства.