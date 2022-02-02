Боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси і дрони різного типу. Таку військову допомогу для зміцнення обороноздатності готова надати Україні Польща. Про це в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Він укотре наголосив: Варшава всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Далі сторони обговорили поглиблення співпраці не лише в галузі оборони, а й в енергетиці та економіці. А також завили про спільну протидію реалізації проєкту "Північний потік-2". На думку керівників урядів Польщі та України, він становить загрозу для всієї Європи.

Денис Шмигаль, прем'єр міністр України:

Польща рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, сприяє реалізаціє європейського курсу України до НАТО.Сьогодні ми тісно співпрацюємо в умовах триваючої російської агресії і практична допомога Польщі посилить нашу готовність ефективно протидіяти Росії.

Матеуш Моравецький, Голова Ради міністрів Республіки Польща: