Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за долгое время (видео) [ Редактировать ]
Источник: Daily Mail
Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике со своей женой Ли Соль Чжу. Диктатор с супругой пришел на концерт в честь наступления Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает Daily Mail.
Последний раз жена северокорейского лидера появлялась на публике в годовщину основания Северной Кореи 9 сентября 2021 года. Вместе с мужем она посетила Дворец Солнца, где покоятся забальзамированные тела его предков - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Праздничный новогодний концерт прошел в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне. Появление Ким Чен Ын с первой леди вызвало бурю оваций в зале. Жена лидера КНДР была в традиционном корейском платье, а диктатор - в белой рубахе. Обозреватели отмечают, что Ким Чен Ын явно испытывает проблемы с ногами.
Во время концерта артисты исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали «"целеустремленное единство" северокорейского народа и его приверженность построению социалистической страны, "которой может позавидовать весь мир", говорится в сообщении официальных северокорейских СМИ.
Долгое отсутствие первой леди КНДР в северокорейских изданиях породило ряд слухов о ее возможной болезни или беременности. По данным южнокорейских СМИ, у пары трое детей.
В октябре 2020 года южнокорейское СМИ сообщило о том, что Ли Соль Чжу казнена.
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