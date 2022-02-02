Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике со своей женой Ли Соль Чжу. Диктатор с супругой пришел на концерт в честь наступления Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает Daily Mail.

Последний раз жена северокорейского лидера появлялась на публике в годовщину основания Северной Кореи 9 сентября 2021 года. Вместе с мужем она посетила Дворец Солнца, где покоятся забальзамированные тела его предков - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Праздничный новогодний концерт прошел в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне. Появление Ким Чен Ын с первой леди вызвало бурю оваций в зале. Жена лидера КНДР была в традиционном корейском платье, а диктатор - в белой рубахе. Обозреватели отмечают, что Ким Чен Ын явно испытывает проблемы с ногами.

Во время концерта артисты исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали «"целеустремленное единство" северокорейского народа и его приверженность построению социалистической страны, "которой может позавидовать весь мир", говорится в сообщении официальных северокорейских СМИ.

Долгое отсутствие первой леди КНДР в северокорейских изданиях породило ряд слухов о ее возможной болезни или беременности. По данным южнокорейских СМИ, у пары трое детей.

В октябре 2020 года южнокорейское СМИ сообщило о том, что Ли Соль Чжу казнена.