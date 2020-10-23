Супругу Ким Чен Ына казнили - СМИ [ Редактировать ]
Источник: Северокорейское информагентство ЦТАК
Южнокорейское масс-медиа сообщают об исчезновении супруги лидера КНДР Ким Чен Ына - Ли Соль Чжу. По версии Daily NK, женщина может быть серьезно больна или ее казнили.
31-летняя жена Ким Чен Ына не выходила в свет более девяти месяцев. Последний раз ее видели на публике 5 января, когда она пошла с мужем на новогоднее представление в театр в Пхеньяне.
Журналисты связывают исчезновение Ли Соль-Чжу с тем, что она может быть серьезно больна, либо казнена по приказу лидера Северной Кореи. Еще одна малопопулярная версия гласит, что Ли Соль-Чжу отправилась ухаживать за пожилой тетей мужа Ким Ген Хи.
В 2020 году обсуждалось исчезновение и самого северокорейского лидера. Сообщалось, что он сильно болен или умер. Однако позднее Ким Чен Ын развеял все слухи, начав появляться на мероприятиях.
Ранее сообщалось, что опубликованы очень личные письма Ким Чен Ына к Трампу.
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