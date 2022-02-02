"Люди больше не верят власти, которая загоняет их в нищету" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Власть пыталась отвлечь людей от масштабного социально-экономического кризиса военной истерией, но ее план провалился. Об этом заявил лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время рабочей поездки в город Шостка Сумской области.
На встрече с Юрием Бойко жители Шостки жаловались на неподъемные тарифы, катастрофический рост цен, низкие субсидии и пенсии, а также отсутствие социальной защиты.
"Слуги", идя на выборы, рассыпались в обещаниях сделать жизнь простых людей лучше. Но оказалось, что они воспользовались доверием людей и обманули. Президент отчитывается в парламенте о мифических успехах, а в реальности людям уже есть нечего", - заявил Юрий Бойко.
Также во время общения с людьми оппозиционный политик призвал не верить в военную угрозу.
"Очень хорошо, что военный психоз люди не поддержали и не поверили. Власть всячески пыталась запугать людей, отвлечь от экономических проблем угрозой войны, но не получилось. Люди не верят в мифическое нападение. Они живут в реальности, в которой бушует экономический кризис", - отметил Юрий Бойко.
По словам лидера ОПЗЖ, в корне изменить ситуацию может только смена власти.
"Власть нужно менять. Этот парламент нужно разгонять, выбирать новый, который начнет работать на благо людей, а не собственные меркантильные интересы. И принимать законы, которые сделают жизнь людей лучше", - резюмировал Юрий Бойко.
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