Уже год, как Украина живет в условиях беспрецедентного притеснения СМИ, активного уничтожения свободы слова и циничного наступления на основополагающие принципы демократии. Ровно год назад, 2 февраля 2021-го, росчерком пера Президента Зеленского было введено в действие незаконное решение СНБОУ и применены санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Позднее опять-таки во внесудебном порядке ‒ по письму СБУ ‒ всего через час после начала эфира был заблокирован в сетях кабельных операторов и оказался отключенным от вещания телеканал "Первый независимый", который был создан творческими коллективами закрытых СМИ. А 28 декабря 2021 года точно так же незаконно решением СНБОУ, подписанным Зеленским, были введены санкции и против телеканалов UkrLive и "Первый независимый".

Ни у кого не вызывает сомнений, что речь идет о политически мотивированной расправе над неугодными СМИ. Поставившие страну на грань катастрофы, Президент Зеленский и его команда, пытаясь скрыть собственные преступления перед украинскими гражданами, предприняли отчаянную попытку заглушить голос независимых медиа, объективно освещающих ситуацию в стране.

Свою жесткую оценку антиконституционному и внесудебному преследованию, откровенной травле журналистов и репрессиям против СМИ, проводимым украинской властью, не единожды давало мировое сообщество, в первую очередь медиасообщество и международные правозащитные организации.

31 января 2022 года международная организация "Репортеры без границ" в очередной раз призвала Зеленского более внимательно относиться к свободе слова, напомнив и о закрытых телеканалах, и о других медиа, преследуемых украинской властью, а глава берлинского отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир фактически обвинил украинскую власть в том, что она использует борьбу с дезинформацией как прикрытие для массовых репрессий против СМИ.

Заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф в своем обращении заявила, что "правительственные санкции, которые были введены в феврале и августе 2021 года и привели к закрытию телевизионных каналов и онлайн-медиа, не отвечают международным стандартам защиты прав человека, поскольку ограничивают доступ общественности к информации и подрывают критическую журналистику".

Причем и в ООН, и в ОБСЕ, и в ПАСЕ не единожды указывали на безосновательность закрытия украинских СМИ, несоответствие решений о введении санкций против медиа международным стандартам законности и демократии, беспрецедентное сужение прав и свобод в Украине и недопустимость давления на СМИ.

"Как докладчик Совета Европы по свободе прессы, могу сказать, что мы обеспокоены катастрофической ситуацией вокруг свободы СМИ и ужасной ситуацией вокруг прав журналистов в Украине", ‒ заявил в сентябре докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и безопасности журналистов Стефан Шеннах.

"Президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без обеспечения судебного процесса для введения санкций против СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Наиболее заметно это было в феврале, когда он подписал принятый СНБО Украины указ о применении санкций против трех популярных украинских телеканалов, – указал и президент международной правозащитной организации Freedom House Майкл Абрамовиц в открытом письме Президенту США. – Такие масштабные ограничения доступа к информации в обход независимого судебного разбирательства подрывают верховенство права и усиливают недоверие к институтам".

Уничтожая независимые СМИ, Президент Зеленский не гнушается грубейшим нарушением законов и норм Конституции Украины. В стране развернут террор в отношении собственных граждан и оппозиции, ведется травля и журналистов, и политических оппонентов нынешнего главы государства, и в этом с властью активно сотрудничают национал-радикальные, профашистские организации.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости политических репрессий и уничтожения свободы слова. Мы солидарны с журналистами закрытых каналов и международными правозащитными организациями, заявляющими об уничтожении свободы слова в Украине и осуществлении политических репрессий. Наша партия будет добиваться восстановления справедливости, обеспечения гарантированного статьей 34 Конституции Украины права на свободное выражение своих мыслей и убеждений.

Те, кто принимал решения о применении незаконных санкций против физических и юридических лиц, должны понести и обязательно понесут уголовную ответственность за свои преступные действия. "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться того, чтобы все лица, ответственные за введение этих преступных санкций, понесли самое суровое наказание.

Партия ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ