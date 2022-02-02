В среду, 2 февраля, в центре Киева, на улице Владимирской, возле главного управления СБУ, произошла массовая драка и стрельба из автомата. В результате конфликта пострадали два человека. Еще 14 участников доставили в полицию. Об этом сообщает полиция Киева.

Так, в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финучреждения по улице Владимирской.

По предварительным данным, между активистами и сотрудниками пункта обмена валют возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента было произведено несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.

В полицию доставили 14 человек, с ними общаются следователи. Открыто дело по статье "хулиганство", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Вооруженный конфликт произошел в том же месте, где и предыдущая стрельба. "Подробности" писали об инциденте 25 января, когда инкассаторы приняли националистов за налетчиков и открыли стрельбу в воздух.

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