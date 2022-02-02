Стрельба в центре Киева: появились новые детали [ Редактировать ]
В среду, 2 февраля, в центре Киева, на улице Владимирской, возле главного управления СБУ, произошла массовая драка и стрельба из автомата. В результате конфликта пострадали два человека. Еще 14 участников доставили в полицию. Об этом сообщает полиция Киева.
Так, в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финучреждения по улице Владимирской.
По предварительным данным, между активистами и сотрудниками пункта обмена валют возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента было произведено несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.
В полицию доставили 14 человек, с ними общаются следователи. Открыто дело по статье "хулиганство", санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Вооруженный конфликт произошел в том же месте, где и предыдущая стрельба. "Подробности" писали об инциденте 25 января, когда инкассаторы приняли националистов за налетчиков и открыли стрельбу в воздух.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 2 февраля, один из пострадавших в стрельбе в Днепре пришел в сознание
У солдата Артемия Рябчука, причастного к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", появилась целая группа сторонников
В пятницу, 28 января, в ходе заседания суда нацгвардеец Артемий Рябчук, причастный к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", признал свою вину и извинился
В пятницу, 28 января, по делу о расстреле в Днепре проводятся обыски в воинской части
Директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии здоровья самой тяжелой пациентки, которая пострадала во время стрельбы на заводе "Южмаш"