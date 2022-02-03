Под Ривне столкнулись поезд и грузовик / Фото: dsns.gov.ua

В четверг, 3 февраля, ночью в Ривненской области, в городе Дубно, произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика. Есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

В 01:58 от поступило сообщение, что в г. Дубно ул. Мостовая на регулируемом железно-дорожном переезде случилось ДТП с участием пассажирского поезда сообщением "Киев-Ивано-Франковск" и грузового автомобиля SCANIA.

По информации ГСЧС, пострадал машинист поезда. Его с помощью специнструмента спасатели деблокировали.

Медики укололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину в карету скорой медицинской помощи. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают медики.

В результате ДТП поврежден локомотив поезда и прицеп грузовика. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.

Напомним, что в ночь на 2 февраля в Днепре легковушка влетела под грузовик, погибли два человека.

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