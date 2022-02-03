В ДТП под Ривне столкнулись пассажирский поезд и грузовик [ Редактировать ]
В четверг, 3 февраля, ночью в Ривненской области, в городе Дубно, произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика. Есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
В 01:58 от поступило сообщение, что в г. Дубно ул. Мостовая на регулируемом железно-дорожном переезде случилось ДТП с участием пассажирского поезда сообщением "Киев-Ивано-Франковск" и грузового автомобиля SCANIA.
По информации ГСЧС, пострадал машинист поезда. Его с помощью специнструмента спасатели деблокировали.
Медики укололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину в карету скорой медицинской помощи. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают медики.
В результате ДТП поврежден локомотив поезда и прицеп грузовика. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Все обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.
Напомним, что в ночь на 2 февраля в Днепре легковушка влетела под грузовик, погибли два человека.
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