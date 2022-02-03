За минувшие сутки, 2 февраля, в Украине провели 73 195 прививок от коронавируса COVID-19. Среди них бустерными оказались 20 тысяч, а общее число проведенных ревакцинаций уже достигло почти 400 тысяч. Об этом сообщает Минздрав.

В среду первую дозу вакцины получили 23 595 человек, вторую дозу - 27 938, дополнительную дозу получили 836 человек, а бустерную дозу - 20 826.

2 февраля прививки проводили 922 мобильные бригады по иммунизации, 3 182 пункта прививок и 429 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer - 56 911. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac - 10 013, Moderna - 5 302 и AstraZeneca - 969.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили две дозы - 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу - 18 728 человек, бустерную дозу - 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.

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