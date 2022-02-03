За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 4 446, медработников - 1 035. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

73 195 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 23 595 человек,

вторую дозу – 27 938 человек,

дополнительную дозу получили 836 человек,

бустерную дозу – 20 826 человек.

За сутки:

госпитализировали – 4 136 человек;

летальных исходов – 210;

поправились – 9 380 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 169 897 человек;

выздоровели – 3 650 854 человека;

летальных исходов – 100 809

проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них:

получили первую дозу – 15 396 723 человека,

получили две дозы – 14 700 198 человек,

получили дополнительную дозу – 18 728 человек,

бустерную дозу – 398 374 человека.

В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.

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