Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 4 446, медработников - 1 035. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
73 195 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 23 595 человек,
- вторую дозу – 27 938 человек,
- дополнительную дозу получили 836 человек,
- бустерную дозу – 20 826 человек.
За сутки:
- госпитализировали – 4 136 человек;
- летальных исходов – 210;
- поправились – 9 380 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 169 897 человек;
- выздоровели – 3 650 854 человека;
- летальных исходов – 100 809
- проведено ПЦР-тестирование – 18 308 056.
С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 396 723 человека,
- получили две дозы – 14 700 198 человек,
- получили дополнительную дозу – 18 728 человек,
- бустерную дозу – 398 374 человека.
В общей сложности проведено 30 514 023 прививки.
Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.
Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.
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