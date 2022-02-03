В четверг, 3 февраля, министр обороны Алексей Резников заявил о том, что возможность эскалации со стороны России против Украины на данный момент оценивается как низкая.

По сравнению с пятницей, после моего выступления с трибуны Верховной Рады, с того момента существенных изменений или какого-то неожиданного факта не произошло. Украинская разведка внимательно наблюдает за перемещением сил России. Фиксирует все изменения и сравнивает их с данными разведки наших стран партнеров. Сегодня мы также вдоль других границ, в частности с Беларусью, не наблюдаем формирования каких-либо группировок. Вероятность значительной эскалации на сегодня рассматривается как низкая.

Министр добавил, что Украина следит за российско-белорусскими учениями, которые должны начаться сегодня в Беларуси.

Резников заверил, что Украина не планирует никаких провокаций и надеется, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений.

Министр также отметил, что сейчас шесть российских десантных кораблей идут через Средиземное море в Сирию. Он не исключил, что они могут войти в Черное море.

Как ранее сообщали, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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