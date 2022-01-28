Министр обороны Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и наступлению врага. Поэтому несмотря на панические настроения, нужно сохранять спокойствие.

"Панические настроения действительно в некоторых головах пылают, и это жизнь, это человеческая психология. Я вас всех прошу, без истерии, без паники, сохраняйте спокойствие - это самое мощное оружие украинского народа. ВСУ к отпору и наступлению врага готовы", - отметил Резников в Верховной Раде.

Как ранее сообщали, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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