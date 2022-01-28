"ВСУ готовы к наступлению": Резников сделал заявление [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Министр обороны Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к отпору и наступлению врага. Поэтому несмотря на панические настроения, нужно сохранять спокойствие.
"Панические настроения действительно в некоторых головах пылают, и это жизнь, это человеческая психология. Я вас всех прошу, без истерии, без паники, сохраняйте спокойствие - это самое мощное оружие украинского народа. ВСУ к отпору и наступлению врага готовы", - отметил Резников в Верховной Раде.
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