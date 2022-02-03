Журналісти опублікували знімки, на яких війська РФ збільшили присутність на українських кордонах [ Редактировать ]
Іскандери, техніка та намети. Росія і далі нарощує сили біля кордонів із Україною. Про це повідомляє CNN.
Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ. Зображення зібрала компанія Максар.
За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько двохсот сорока кілометрів від українського кордону. А деякі - навіть за 50 кілометрів.
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Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ.
Таку інформацію оприлюднили сьогодні тамтешні ЗМІ.
Із найголовніших тез: український президент вважає, що санкції заходу мають бути превентивними.
Про це пише видання "Financial Times".
Про це пише видання Times з посиланням на власні джерела в Міноборони Сполученого Королівства.