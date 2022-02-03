Іскандери, техніка та намети. Росія і далі нарощує сили біля кордонів із Україною. Про це повідомляє CNN.

Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ. Зображення зібрала компанія Максар.

За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько двохсот сорока кілометрів від українського кордону. А деякі - навіть за 50 кілометрів.