За восемь лет власть так и не смогла обеспечить на должном уровне социальную поддержку для вынужденных переселенцев. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Из более чем 1,5 млн переселенцев многие были вынуждены вернуться назад, на неподконтрольные территории и подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих детей. Причина в том, что государство не смогло оказать им достаточную помощь в обустройстве. Отсутствие работы, жилья, бытовая неустроенность, мизерная материальная помощь - разрушают доверие к государству", - отметил политик.

Парламентарий напомнил, что, по официальным данным, только 12% переселенцев имеют собственное жилье, а остальные либо арендуют, либо живут у родственников.

"За восемь лет государство не смогло предоставить возможность для нормальной жизни людям, которые утратили все. А отсутствие прогресса в политическом урегулировании и воинственная риторика украинских политиков отбирают у них и надежду на возвращение в свои дома", - заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Он отметил, что среди общего количества переселенцев насчитывается около 100 тысяч детей, которые нуждаются в дополнительных социальных гарантиях.

"При этом еще около 100 тысяч детей проживают в буферной зоне, и их детство уже восемь лет связано с войной. А дети, рожденные в 2014 году, ничего кроме войны не видели. И мы обязаны вернуть им мирное небо над головой", - подчеркнул парламентарий.

Юрий Бойко напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала пакет законопроектов, направленных на усиление социальной защиты мирных граждан и детей, которые стали жертвами конфликта, а также на восстановление пенсионных выплат переселенцам и людям, вынужденно проживающим на временно неподконтрольных территориях.

"Государство обязано оказать всестороннюю помощь переселенцам и восстановить социальные гарантии для украинских граждан, проживающих на временно неподконтрольных территориях. Это так же необходимо сделать, как и вернуть мир в страну", - резюмировал Юрий Бойко.