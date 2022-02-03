Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны, согласно которому с января 2024 года в Украине отменят призыв на срочную службу. Ее заменят на краткосрочную программу обучения и тренировки.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (три-четыре месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв и получат базовые военные навыки", – уточнил он.



По словам Резникова, до 2024 года необходимо принять законопроект, детализирующий условия и требования кратковременной интенсивной военной подготовки. Она должна полностью заменить срочный призыв 1 января 2024.

Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.

Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.

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