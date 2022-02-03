В Украине придумали альтернативу срочной службе в армии [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны, согласно которому с января 2024 года в Украине отменят призыв на срочную службу. Ее заменят на краткосрочную программу обучения и тренировки.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (три-четыре месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв и получат базовые военные навыки", – уточнил он.
По словам Резникова, до 2024 года необходимо принять законопроект, детализирующий условия и требования кратковременной интенсивной военной подготовки. Она должна полностью заменить срочный призыв 1 января 2024.
Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США
Про це на брифінгу повідомив очільник відомства Олексій Резніков.
В четверг, 3 февраля, министр обороны Алексей Резников сделал заявление военной помощи
В четверг, 3 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему военный призыв планируют отменить
В четверг, 3 февраля, министр обороны Алексей Резников сделал заявление