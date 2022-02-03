За неделю до нормандской встречи: Ермак заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. На следующей неделе он должен участвовать во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.
"Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги", - рассказал Ермак на странице в Facebook.
Новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля, то есть в следующий четверг. Украину на переговорах должен представлять Андрей Ермак.
Отметим, за минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 4 446, медработников - 1 035.
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