Руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. На следующей неделе он должен участвовать во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

"Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги", - рассказал Ермак на странице в Facebook.

Новая встреча политических советников в нормандском формате намечена на 10 февраля, то есть в следующий четверг. Украину на переговорах должен представлять Андрей Ермак.

Отметим, за минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 4 446, медработников - 1 035.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.