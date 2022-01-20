"В Украине началась вспышка коронавируса" - Минздрав [ Редактировать ]
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга Виктора Ляшко.
Отмечается, что самая сложная ситуация в западной части страны.
За минувшие сутки уже зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки - западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация - в Ивано-Франковской области.
Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, добавил он.
В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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