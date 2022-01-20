Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Об этом стало известно в ходе брифинга Виктора Ляшко.

Отмечается, что самая сложная ситуация в западной части страны.

За минувшие сутки уже зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки - западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация - в Ивано-Франковской области.

Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, добавил он.

В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.